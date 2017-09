Podgorica: Povorka ponosa zatvara centar grada

Zbog održavanja Pete Povorke ponosa Montenegro Prajd 2017, u organizaciji NVO Queer Montenegro, od 9 do 15 časova, za saobraćaj će biti zatvorene ulice u centru grada.

“Biće zatvoren Bulevar Svetog Petra Cetinjskog – od ukrštanja sa Ulicom Marka Miljanova do Ulice Ivana Milutinovića, Bulevar Stanka Dragojevića, Ulica Slobode, Vučedolska ulica do ukrštanja sa Ulicom Slobode, Njegoševa ulica do ukrštanja sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, i Ulica Kralja Nikole – od hotela Nikić do hotela Hillton”, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija, ukoliko to bude potrebno, može u ovom periodu zatvoriti i druge ulice u centru Podgorice.

Okupljanje učesnika Prajda zakazano je u centru grada u 12 sati, a održava se pod sloganom “Čojstvom protiv nasilja”.

Član Organizacionog odbora Montenegro prajda Jovan Ulićević je kazao da taj događaj organizuju u znaku zajedničkog zalaganja više društvenih grupa koje susuočene sa nasiljem.