Majkama se obratio i poslanik vladajuće koalicije

Ispred zgrade Skupštine Crne Gore nastavljen je protest majki korisnica naknada za troje i više djece. Na njiho poziv poslanicima da dođu i obrate im se odazvali su se poslanici opozicije, osim onih iz a SDP, ali i Andrija Popović, poslanik Liberalne partija koja pripada vladajućoj koaliciji.

Popović se izvinio majkama što je došlo do smanjenja naknada i pozvao je premijera Crne Gore Duška Markovića da u sledećim satima hitno oformi radnu grupu u kojoj moraju biti predstavnice majki. On je poručio da se mora brzo doći do prihvatljivog rješenja za majke sa troje i više djece, izvještava portal Vijesti.