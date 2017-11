CEDIS: Obavještenje za 1. decembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Pljevlja – u terminu od 08 do 17 sati: Ođžak, Katun, Boščinovići, Vodoplav, Gornje Selo, Vlaovići, Potpeć, Njivice, Laz, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Mijakovići, Kosenica, Đurđevića Tara, Lever Tara, Bitine, Glibaći, Bobovo, Ograđenica, Paćevina, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušanjski Do, Krupice, Pandurica, Čavanj, Gusino Brdo, Vaškovo i Premćani.

Bijelo Polje – u terminu od 09 do 15 sati: Ramčina, Zaton i Gorice.

Mojkovac – u terminu od od 10 do 14:30 sati – Pobrsijevići.

Kolašin – u terminu od 09 do 14:30 sati – Bistrica i Silos; u terminu 08:30 do 15 sati – Bare.

Rožaje – u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Bijela Crkva.

Plav – u terminu od 08 do 14:30 sati – Skić (ogranak prema Ređematovićima) i Hakanje.

Berane – u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Kacuber, Skrivana i Motel „Lokve“; u terminu od 09:30 do 12:30 sati – trafo-reon „Budimlja 2“; u terminu od 09 do 14:30 sati – Šekular.

Andrijevica – u terminu od 12:30 do 14:30 sati – trafo-reon „Andrijevica 3“.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Zeta (Mahala)

Herceg Novi

– Kumbor, Zmijice, Miočevići, Kamp Sava I i II, Trg Maršala Tita, Zelenika i Sunčana Obala.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.