Ne sjedite prekrštenih nogu

Iako se smatra elegantnim položajem, sjedenje prekrštenih nogu je štetno za zdravlje, tvrde brojni eksperti.

Sjedenje prekrštenih nogu može uzrokovati različite probleme te se zbog toga preporučuje izbjegavanje ovog položaja.

Neka istraživanja su pokazala da dugotrajno sjedenje prekrištenih nogu dovodi do povećanja krvnog pritiska i povećanja pritiska na nerve. Čak i onima koji nemaju problema s pritiskom se preporučuje da ne sjede dugo u takvom položaju.

Pomenuti položaj može dovesti i do paralize peronalnog nerva, a uzrok je ponovo pritisak.

Sjedenje prekrštenih nogu znatno utječe na cirkulaciju krvi. Kada stavite nogu preko noge, onda se veća količina krvi upumpava u srce. To negativno utječe na cirkulaciju.

Neravnoteža pelvisa je također posljedica sjedenja prekrštenih nogu. Disbalans karlice je rezultat toga što pomenuti položaj utječe na unutrašnje i vanjske mišiće butine. Također, to se kasnije odražava i na zglobove nogu.

Položaj sjedenja prekrštenih nogu povaćava rizik od varikoznih, odnosno proširenih vena. Ako sjedite prekrštenih nogu, to može dovesti do upale u nogama te pritisnuti vene. Pritisak u njima se povećava, što remeti protok krvi, a potom dolazi do pomenutih stanja.

Bez obzira na to u kojem položaju sjedite, nemojte to činiti predugo. Mijenjajte položaj, a kada sjedite, neka to bude pravilno.

klix.ba