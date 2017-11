Komandant ne bi poslušao Trampa ako bi izdao ilegalnu naredbu

Glavni komandant nuklearnih snaga SAD, general Džon Hiten je rekao da je spreman oduprijeti se ukoliko predsjednik Donald Tramp naredi “ilegalno” lansiranje nuklearnog oružja.

On je ovo sopštio za vrijeme održavanja konferencije Halifax International Security Forum u Kanadi.

“Ja savjetujem predsjednika i on mi govori što da učinim No, ako je nešto ilegalno, pogodite što ću reći? ‘Gospodine predsjedniče, to je ilegalno’. On će na to reći: ‘A što bi bilo legalno?’ – tada ćemo sastaviti opcije, u skladu sa našim kapacitetima i situacijom. Tako to funkcioniše. Nije komplikovano uopšte, rekao je Hiten, prenosi Advance.hr.