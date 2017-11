Slabe padavine ponegdje popodne

U nedjelju će biti umjereno do potpuno oblačno u Crnoj Gori. Za popodne se najavljuju slabe padavine ponegdje.

U južnim i centralnim krajevima biće kiše tokom noći, a ulavnom snijega i susnježice u sjevernim djelovima zemlje.

Vjetar slab do umjeren biće promjenljivog smjera. Tokom noći duvaće umjeren do pojačan sjeverac.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -2 do 10, a najviša dnevna od 1 do 16 stepeni.

U Podgorici će biti umjereno do potpuno oblačno. Tokom noći biće prolazne kiše. Vjetar promjenljivog smjera biće slab do umjeren. Tokom noći duvaće sa sjevera i sjeveroistoka. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 7, a najviša dnevna do 14 stepeni.

