CEDIS: Obavještenje za 18.novembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica -u terminu od 9 do 16 sati: Meterizi, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Jankovića krš i Božija Voda.

Pljevlja – u terminu od 08 do 15 sati – Zgrada GM 2, GM 1, uluce Njegoševa, 29 Novembra, Nemanjina, Stevana Samarđžića; u terminu od 07 do 11 sati- Mataruge, Klađe, Vukovo brdo, Kozica, Raćevo; u terminu od 7 do 15 sati: Gačevića Dolina, Kneževići, Obarde; u terminu od 11 do 15 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Breza, Podborova.

Mojkovac – u terminu od 10 do 15 sati: Dobrilovina.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.