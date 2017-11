Voljeti znači razumjeti i voljeti strah, bol i borbe drugog

Možemo li zaista definisati istinsko značenje ljubavi? To je jedno od najstarijih pitanja koje je ustrajno u čovječanstvu.Je li to samo osjećaj ili akcija? Može li biti svjetonazor ili filozofija? Ako pitate jednog naučnika reći će vam da je ljubav hemijska reakcija temeljena na oslobođenju hormona poput oksitocina i dopamina.Ali da li je to? Otpuštanje određenih neurona je sve što sadrži najmoćnije ljudske emocije?

Budistički monah Thich Nhat Hanh predlaže teoriju da je ljubav iskustvo nagrađenja. Jezgra njegove filozofije temelji se na ideji da je ”razumijevanje drugo ime ljubavi”.Razumijevanje, a time znači istinsko razumijevanje straha, boli i borbe drugog je pravo značenje ljubavi.

Ljubav nije uvijek zaražena osjećajem naših snova.Ona neuredna, komplikovana i brutalna.Često je obilježena mržnjom.Nikada ne možete osjećati snažno rpema nekome kao prema nekome koga volite.To uključuje i negativne emocije.Ona mora biti krivotvorena u najtoplijim požarima samoprihvatanja prije nego što dostigne posvijetljeno stanje da bude uistinu sposobna potpuno prihvatiti nekoga drugog.

”Ako ulijete šalicu soli u šalicu vode, voda postaje nepitka.Ali ako ulijete sol u rijeku, ljudi još uvijek mogu koristiti vodu za kuhanje, pranje, pijenje i kupanje.Rijeka je ogromna i ima sposobnost primanja, prihvatanja i preobrazbe.Kada su naša srca malena, naše razumijevanje i suosjećanje su ograničeni i mi patimo.Ali kada se naša srca šire, ta ista stvar ne može nas više patiti.Imamo puno razumijevanja i suosjećanja i konačno možemo zagrliti druge.Prihvatamo druge kakvi jesu i onda imamo priliku da se transformišemo.”

Tada moramo postaviti pitanje : kako se možemo obvezati na prihvatanje ljudi onakvim kakvi jesu? Kako se možemo obvezati da doista sudjelujemo u nečijim trenucima sreće i tuge? To zahtijeva pravi iznos predanosti i lojalnosti.Thich Nhat Hanh kaže da sve počinje vlastitiom srećom:

”Kada hranimo i podupiremo svoju sreću, hranimo svoju sposobnost da volimo.Zato voljeti znači umjetnost učenja hraniti vlastitu sreću.Razumijevanje patnje druge odobe je najbolji dar koji možete dati drugoj osobi.Razumijevanje je drugo ime ljubavi.Ako ne razumijete onda ne možete voljeti.”

”Ako se naši roditelji nisu voljeli i razumjeli , kako onda znamo kakva je ljubav? Najdragocjenija baština koju roditelji mogu dati svojoj djeci je dio vlastite sreće.Naši roditelji mogu dati novac, kuću, zemlju, ali to ne mora značiti da su bili sretni.Ako imamo sretne roditelje, onda smo primili najveće nasljedstvo od svih.”

To donosi primjer jednog stručnog i životnog trenera iz Srbije koji je bio pozvan istražiti.

Stručnjak je pozvan istražiti zašto porodica skoro nikad ne prima pozive ( da ne govorimo o posjetama ) od svoje vlastite djece.Stručnjak ih je pitao : Kako ste podigli vašu djecu ?

Odgovorili su : dali smo im sve.Imali smo domaćicu i dadilju kada su bili mladi, brinuli su o njima dok smo mi naporno radili.Tada smo ih poslali na najbolje i najskuplje fakultete, a onda smo naporno radili za njih da završe obrazovanje i razvijaju naše bogatstvo.Nakon toga formiraju svoje porodice i potpuno su nestali.Rijetko zovu i nikada nas ne posjećuju, čak ni na Božić.

Stručnjak je odgovorio : Ne znam zašto i dalje pitate jer je vrlo jasno.Nikada im niste dali najdragocjeniju stvar, vrijeme da budete sa njima.Sada vidim da imate dva luksuzna automobila, veliku, ali praznu kuću.Da, napravili ste mnogo novca, ali to nije slučaj.Vaša djeca su htjela vas.Ne vaš novac, ne najbolje i najskuplje obrazovanje, samo vas.A vi im to niste dali, sada samo slijede ono što ste ih naučili.

Darujte dio vašeg vremena vašoj djeci i vašim partnerima.Ne dopustite da vas priča o uspjehu košta.Uvijek imajte vremena da budete sa svojom porodicom i dajte im pozitivnu energiju.

