CEDIS: Obavještenje za 17. novembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje – u terminu od 10 do 12 sati: Rijeka Crnojevića, sela Riječke nahije i Ljubotinj.

Ulcinj – u terminu od 08:30 do 14 sati – naselje Kruče.

Nikšić – u terminu od 09 do 12 sati: Vilusi, Maočići, Riječani, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Pometenik, Busak, Muževice, Trepča, Lastva, Brankov Do, Rudine, Ramovića Do, Jabuke, Brestice, Srni Do, Trubjela, Krstac, Vonjin Do i Bajov Do.

Pljevlja – u terminu od 08 do 15 sati ulice: zgrada GM3 i ulice Lovćenska, Miše Cvetkovića i Stevana Samarđžića; u terminu od 08 do 15 sati: Mijailovica, Dolinice i Podborova.

Šavnik – u terminu od 10 do 15 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina i Timar; u terminu od 08 do 17 sati – Mjesna zajecdnica Boan i Fabrika vode.

Bijelo Polje – u terminu od 09 do 15 sati: Kanje, Milovo, Unevina, Metanjac, Dobrinje i Dobro Brdo.

Mojkovac – u terminu od 09 do 14:30 sati: Uloševina, Lepenac i Žari.

Kolašin – u terminu od 09 do 14:30 sati: Đurđevina, Raičevina, Bare, Petrova Ravan, Smira, Podi, Sreteška Gora i Sela; u terminu od 09 do 15 sati: Bakovići, Radigojno, Trebaljevo i Sjerogošte.

Berane – u terminu od 08 do 11 sati – Batuni; u terminu od 08 do 14:30 sati – ulice Milana Kuča i Vuka Karađića, kao i Polimska ulica od Pošte do Muzičke škole.

Petnjica – u terminu od 08 do 14:30 sati – Gornja Vrbica i Trpezi.

Plav – u terminu od 08 do 14:30 sati – ogranak prema Cirikovićima.

Rožaje – u terminu od 09 do 14:30 sati – Jablanica i potrošači koji se napajaju sa dalekovoda „Gornje Biševo“.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Zeta (Srpska)

Berane

– Donje Luge

– Luge 3

– Njegošev trg bb

– Mrsina bara

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.