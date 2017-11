CEDIS: Obavještenje za 16. novembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 09 do 15 sati – ul. Moskovska iza zgrade Lotosa (stambena zgrada KS-3); u terminu od 09 do 15 sati – stambene zgrade kod kružnog toka u Moskoovskoj ulici; u terminu od 09 do 15 sati – zgrade u Bulevaru Mitra Bakića preko puta Autobuske stanice.

Tivat – u terminu od 09 do 13 sati – Vrijes.

Kotor – u terminu od 09 do 12 sati – Dobrota i Sveti Stasije.

Pljevlja – u terminu od 08 do 15 sati ulice: Ivana Milutinovića, Mila Peruničića, Kralčja Petra, Skopljanska, Boračka i Vardaska; u terminu od 08 do 15 sati: Potpeć, Njivice, Laz, Kujava, Mijailovica i Dolinice.

Šavnik – u terminu od 10 do 15 sati – Zukva I Mljetičak.

Žabljak – u terminu od 10 do 15 sati – Kovačka dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Štuoc, Vojska, Momčilov grad, Podgora, Nadgora, Uskoci, Koča do, Tepca, Palež i Majčina glavica.

Petnjica – u terminu od 08 do 14:30 sati – Gornja Vrbica.

Rožaje – u terminu od 09 do 14:30 sati – Bogaje, Seošnica i Lutaje.

Berane – u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Šekular i Tmušiće (Lokve).

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Zeta (Cijevna)

– Zeta (Srpska)

Berane

– Petnjik

– Budimlja

– Donje Luge

– Luge 3

– Njegošev trg bb

– Mrsina bara

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.