Biće uslova za slabe padavine

U četvrtak će u Crnoj Gori biti promjenljivo do pretežno oblačno, uz uslove za mjestimično slabu kišu, odnosno slab snijeg ili susnježicu u jutarnjim satima, u višim planinskim predjelima na sjeveru zemlje.

Vjetar istočni i sjeveroistočni biće slab do umjeren; u jugoistočnim krajevima vjetar će biti umjeren do pojačan, odnosno jak tokom jutra ili prijepodneva.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -1 do 12, a najviša dnevna od 5 do 18 stepeni.

U Podgorici će biti umjereno do pretežno oblačno, uz uslove za slabu kratkotrajnu kišu. Vjetar sa istoka i sjeveroistoka biće uglavnom slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 11, a najviša dnevna do 17 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.