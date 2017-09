Dan prava javnosti da zna

Širom svijeta se danas obilježava Dan prava javnosti da zna (Right to Know Day).

Međunarodni dan prava javnosti da zna ustanovljen je u cilju promocije prava na pristup informacijama, kao jedno od osnovnih ljudskih prava i podsticanja građana/građanki da koriste svoje pravo, a vlasti na bolju transparentnost u radu.

Ustanovljen je 28. septembra 2002. godine na zajedničkom sastanku predstavnika uglavnom nevladinih organizacija u Sofiji.

2009.godina je od posebnog značaja za pravo na pristup informacijama zbog nekoliko razloga.

Prvo na pristup informacijama je prvi put kao takvo priznato od strane Evropskog suda za ljudska prava 2009. godine i to u dva slučaja (Mađarska unija za građanske slobode protiv Mađarske u aprilu i Kenedi protiv Mađarske u maju 2009.g.).