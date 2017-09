CEDIS: Obavještenje za 29. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 9 do 14 sati: Pilana, Veruša, Opasanica, Han Garančića, Ljevorečki Tuzi, Uvač i Pajkov Vir; u terminu od 8:30 do 17 sati: dio grada na raskrsnici ul. Brastva i jedinstva i Oktobarske revolucije, zgrada Podgoričke banke, Kruševice i Jasika.

Cetinje – u terminu od 9 do 9:30 sati – Utrg.

Danilovgrad – u terminu od 8 do 15 sati: Frutak, Kurilo, Pješivci i Ržišta.

Nikšić – u terminu od 8 do 15 sati – Kočani i Ozrinići.

Plužine – u terminu od 10 do 12 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Brezna selo, Brezna pilana, Potrk, Duba, Bajovo Polje, Polja Pejovića, Zaborje, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Zakamen i Seljani.

Kotor – u terminu od 10 do 12 sati – naselje Prčanj (dio potrošača u okolini škole).

Ulcinj – u terminu od 8 do 11 sati – dio sela Draginje (Dragovići, Kurtovići); u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Donji i Gornji Štoj, Reč, Sveti Nikola i Ada Bojana.

Šavnik – u terminu od 13 do 16 sati – Opština Šavnik (kompletno područje); u terminu od 8 do 19 sati: Dobra Sela, Previš, Godijelja i Grabovica; u terminu od 11 do 13 sati – Boan.

Kolašin – u terminu od 10 do 15 sati – Drpe; u terminu od 10 do 14 sati – Andrijevo.

Mojkovac – u terminu od 9 do 14 sati – Mramor.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 14:30 sati: Ravna Rijeka, Slijepač Most, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučino, Okladi; u terminu od 10 do 13:30 sati – Kukulje.

Pljevlja – u terminu od 8 do 15 sati: Nemanjina ulica, Zgrada GM1, ulice Drvarska i 29. novembra, Krće, Gradina, Vodno, Bitine, Glibaći, Lever Tara i Bobovo.

Petnjica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio Petnjice i Kruščica.

Rožaje – u terminu od 9:30 do 10:30 sati – Bandžovo Brdo; u terminu od 9 do 14:30 sati – Bašča; u terminu od 11 do 14 sati – ulica 30. septembar (Šušteri).

Plav – u terminu od 8 do 14:30 sati – Đurička Rijeka i Malo Selo.

Berane – u terminu od 10:30 do 14:30 sati – Šekular.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

***

Nova elektronska brojila, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad

– Pazići

Berane

– Beranselo

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.