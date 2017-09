GA: ‘Državni udar’ ogolio crnogorsko pravosuđe

Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) se osvrnula na proces koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici protiv optuženih za pokušaj državnog udara i konstatovala da su u ovom procesu “ogoljeni” “problemi u funkcionisanju crnogorskog pravosuđa”.

“Problemi u funkcionisanju crnogorskog pravosuđa postali su ogoljeni, te u procesnim radnjama i stručna i laička javnost može naći pregršt nedostataka: od manjka obrazovanja nosilaca bitnih funkcija u pravosuđu do manjakovosti u nivou kulture, pa sve do ozbiljnih nekonzistentnosti u procesu, koji je opterećen čestim mijenjanjem ZKP i uvođenjem tužilačke istrage”, konstatuje se u saopštenju koje je potpisao generalni sekretar GA Darko Ivanović.

GA apeluje “na ključne donosioce odluka i stručnu javnost da iskoriste mehanizme koji su im na raspolaganju i u normalne tokove vrate proces koji se odvija pred javnošću kako posljedice ne bi bile još gore po pravosudni sistem i državu, jer smo na pragu postavljanja opasnog presedana – onog koji prijeti da umjesto državnog udara postane – udar na državu i to od strane onih koji su dužni da je od udara štite”.