CEDIS: Obavještenje za 28. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 9 do 10 sati: Mataguži, dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje i Gošići.

Cetinje – u terminu od 10 do 13 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Ulcinj – u terminu od 14 do 16 sati: dio Pinješa kod vojnih zgrada, zgrade Subašića i hotel Albatros; u terminu od 8 do 14:30 sati – Krute (raskrsnica prema Seferovićima i Paljevićima); u terminu od 12 do 14 sati: zgrada kod T-com-a, pekara Evropa, Totoši, dio Bijele Gore i dio Nove Mahale.

Žabljak – u terminu od 12 do 14 sati: Razvršje, Motički Gaj,Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Kovčica, Vukodo, Provalija, Bukovica, Borovac i Vrtoč Polje; u terminu od 10 do 12 sati; Tmajevci, Meždo, Tepačko Polje, Šumanovac, Hotel Polar Star, Borje i Ninković; u terminu od 9 do 15 sati – Smrčevo Brdo.

Šavnik – u terminu od 8 do 19 sati: Dobra Sela, Previš, Godijelja, Grabovica, Komarnica, Pošćenje, Duži, Dubrovsko, Gornje Polje, Rudo Polje, Kutnja Njiva, Kozarica i Prekorjača; u terminu od 9 do 15 sati – Bijela.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati – Liješnje;u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Bijeli Potok, Dulovine, Skrbuša, Šljivovice, Bijeli Potok, Izlasci, Padež, Mateševo, Jabuka, Vranještica, Bare Krajske i Lukićevića Lug.

Bijelo Polje – u terminu od 10 do 13:30 sati: Crnča, Radulići, Godijevo, Goduša, Sipanje, Ličine, Sušica, Moravac i Potoci.

Pljevlja – u terminu od 8 do 15 sati: Gotovuša, Krće, Gradina, Vrulja, Breza, ulica Nemanjina, zgrada GM1, kao i ulice Drvarska i 29. Novembra.

Petnjica – u terminu od od 8 do 11:30 sati – Bor; u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio Petnjice.

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Bandžovo Brdo.

Plav – u terminu od 8 do 14:30 sati – Malo Selo, dio Bogajića i vikendice.

Andrijevica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Zoriće; u terminu od 12 do 14:30 sati – Gnjili Potok.

Berane – u terminu od 10:30 do 14:30 sati – Šekular.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

***

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad

– Kosić

– Pazići

Berane

– Beranselo

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.