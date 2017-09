Njemačka: Potvrđena pobjeda saveza kancelarke Merkel

Njemačka izborna komisija je potvrdila jutros da je Savez partija CDU/CSU Angele Merkel pobjednik parlamentarnih izbora, prenosi Beta.

CDU/CSU je osvojio 33 odsto glasova, što kancelarki Angeli Merkel otvara put za četvrti mandat.

Njemačka Socijaldemokratska partije (SPD) je druga sa osvojenih 20,5 odsto glasova.

Desničarski AfD je osvojio 12,6 odsto glasova i prvi put će ući u parlament.

Dovoljno glasova za ulazak u parlament imaju i Liberali FDP, Zeleni i Ljevica.

“Ovi izbori imaju jasnu poruku: ne treba nastaviti kao do sada. I oni su donijeli dva jasna gubitnika: SPD i Angelu Merkel. SPD je pao na istorijski najniži nivo s 20,8 posto osvojenih glasova, a CDU, kancelarkina stranka, izgubila je gotovo osam posto. To je katastrofalan poraz i u normalnim vremenima razlog da se razmisli o ostavci. ali, vremena nisu za njemačke prilike normalna. To pokazuje među ostalim i uspjeh AfD-a, koji s preko 13 posto ulazi u Bundestag. Po prvi put od osnutka Savezne Republika Njemačke je jedna desno-populistička stranka uspjela ući u njemački parlament”, komentariše Ines Pohl, glavna i odgovorna urednica DW.