Kiša mjestimično poslije podne

U ponedjeljak će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno; uglavnom od sredine dana mjestimično će biti kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Vjetar promjenljivog smjera biće slab do umjeren.

Po kotlinama na sjeveru zemlje biće magla.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 4 do 16, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.

U Podgorici će biti umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne biće moguća kiša. Vjetar s istoka biće slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 14, a najviša dnevna do 23 stepena.

