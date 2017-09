CEDIS: Obavještenje za 22. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 9 do 16 sati: Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići; u terminu od 10 do 11 sati: Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabutan, Dreševići i Podhum; u terminu od 8 do 16 sati: soliteri na Trgu Balšića, dio ul. Novaka Miloševa, dio ul. Miljana Vukova i dio ul. Balšića.

Danilovgrad – u terminu od 8 do 15 sati: Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Motel Sokolina, Adžijin Most, Dobro Polje i željeznička stanica Manastir Ostrog.

Kotor – u terminu od 9 do 14 sati – Grbalj i dio potrošača trafo-reona Kovači.

Herceg Novi – u terminu od 9 do 11 sati – Žvinje.

Plužine – u terminu od 8 do 19 sati: Podprisoje, Gornja Brezna i Lug; u terminu od 10 do 20 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Brezna selo, Brezna pilana, Potrk, Duba, Bajovo Polje, Polja Pejovića, Zaborje, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Zakamen i Seljani.

Žabljak – u terminu od 9 do 15 sati – Palež.

Kolašin – u terminu od 10 do 15 sati: Bakovići, Radigojno, Trebaljevo, Sjerogošte i Žirci; u terminu od 10 do 14 sati – Požnja.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 15 sati – Mijatovo Kolo.

Pljevlja – u terminu od 9 do 15 sati: Glisnica, rađevići, Boljanići, Vis, Poblaće, Metaljka, Kovač i Potkovač.

Berane – u terminu od 13 do 14 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Šekular, Trepča, Kurikuće, Glavaca, Lubnice ,Crni Vrh, Vuča , Basdtahe, Praćevac i katun Jelovica;u terminu od 09 do 14:30 sati: Štitari, Ruišta i Bubanje.

Rožaje – u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Binjoš i Kačari.

Plav – u terminu od 08 do 14:30 sati – Đurička Rijeka.

Petnjica – u terminu od 10 do 14 sati: Godočelje, Radmanci, Bor, Savin Bor, Kruščica, Dašča Rijeka, Javorova, Tucanje, Vrševo, Azane, Lješnica, Dobrodole i Versajke.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

***

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Bijelo Polje (Zeta)

Bijelo Polje

– Gubavač

– Kod muzeja

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.