CEDIS: Obavještenje za 21. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 10 do 15 sati: Podstrana, Liješnje, Ledo, Keramika i Vuk petrol; u terminu od 10 do 15 sati – zgrade na Malom brdu oko galerije Most.

Ulcinj – u terminu od 8 do 16 sati – naselje 4. jul (Donji Štoj).

Žabljak – u terminu od 9 do 15 sati: Bukovica, Borovac, Vrtoč Polje i Palež.

Šavnik – u terminu od 8 do 19 sati – Podprisoje.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati: Vladoš, Lugovi, Žirci, Pčinja i Crkvine; u terminu od 9 do 14 sati – Bulje.

Bijelo Polje – u terminu od 10 do 14 sati – Ličine.

Berane – u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Kurikuće, Glavaca, Lubnice, Crni Vrh, Vuča, Basdtahe, Praćevac i Jelovica; u terminu od 9 do 10:30 sati – Babino i Dragosava.

Pljevlja – u terminu od 10 do 16 sati: Odžak, Zekavice, Vodoplav, Potpeć, Gornje Selo, Vilići, Alići, Lijeska Maoče, Mijakovići, Kosenica, Đurđevića Tara, Lever Tara, Krupice, Varine, Gradina, Vodno, Borova, Vaškovo, Premćani, Bobovo i Glibaći; u terminu od 10 do 14 sati: Guke, Kupusište, Gagovića Imanje, Brdo, Bogiševac, naselje oko Hrama, Dolovi, Krstata Kasarna, Bolnica, Skupština Opštine, Pijaca, Sportski centar Ada, Stadion, Motel Vodice, Milet Bašta, naselje Deveta, Židovići, Krejino Vrelo, Gotovuša, Brvenica, Crljenice, Mataruge, Vrulja, Kozica i Obarde.

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Bijela Crkva.

Petnjica – u terminu od 12 do 14 sati – potrošači koji se napajaju sa 10 kV dalekovoda Petnjica (povremeno).

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

***

Nova elektronska brojila, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Golubovci

Bijelo Polje

– Gubavač

– Kod muzeja

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.