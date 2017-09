CEDIS: Obavještenje za 20. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad – u terminu od 8 do 14:30 sati: Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići kao i preduzeća Šimšić, GSI i ZIP.

Ulcinj – u terminu od 8 do 16 sati – naselje Bratstva i jedinstva i 4. jul u Donjem Štoju.

– u terminu od 8 do 14:30 sati: Kolomza, Pistula, Zoganje, Gač, Briska Gora, Darza, Ćurke, Sv. Đorđe i Sutjel.

Kolašin – u terminu od 10 do 14:30 sati: Dulovine, Skrbuša, Šljivovice, Bijeli Potok, Izlasci, Padež, Mateševo, Jabuka, Vranještica, Bare Krajske, Lukićevića Lug i Radigojno; u terminu od 10 do 14 sati – Andrijevo.

Bijelo Polje – u terminu od 10 do 15 sati – Slatka.

Berane – u terminu od 9 do 11 sati: Ranč, Batuni, dio Petnika, Dapsiće, Tmušiće, Kacuber, Skrivena, Tunel Lokve, Motel Lokve, Mršina bara, Zagorje, Luge, Rženica, Rovca i Kaludra; u terminu od 9 do 10:30 sati – Babino; u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kurikuće i Glavaca.

Pljevlja – u terminu od 10 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Popov Do, Meljak, Višnjica, Vrba, Glisnica, Rađevići, Boljanići, Jezero, Vis, Poblaće, Metaljka, Kovač, Potkovač, Strahov Do, Puzići, Bjekloševina, Šula, Petine, Čestin, Nange, Pračica, Mrčevo i Bukovica.

Rožaje – u terminu od 9:30 do 13:30 sati – cjelokupno gradsko i seosko područje Opštine Rožaje.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

***

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Golubovci

Bijelo Polje

– Gubavač

– Kod muzeja.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.