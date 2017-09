CEDIS: Obavještenje za 19. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 11 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice; u terminu od 10 do 15 sati: Podstrana, Kornet, Popratnica, Draževina i Krusi; u terminu od 10 do 11 sati: dio Šušunje, Beglaci, Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale; u terminu od 9 do 17 sati – dio ulice Bratstva i Jedinstva (zgrada EI Niša).

Cetinje – u terminu od 11 do 13 sati: dio ulice Baja Pivljanina, ulica IV proleterske, dio Bulevara Crnogorskih junaka, Hercegovačka ulica, dio naselja Luke Ivaniševića, dio naselja Katango, dio ulice Sava Burića, dio Donjeg Kraja i ulica Bore Stankovića.

Herceg Novi – u terminu od 8 do 15 sati – Kumbor (područje oko restorana Olimpija).

Ulcinj – u terminu od 8 do 16 sati – naselje Bratstva i jedinstva u Donjem Štoju.

Mojkovac – u terminu od 9 do 14 sati – Razboj.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati: Plana, Lipovo i Migalovica; u terminu od 9 do 13:30 sati – Vočje.

Bijelo Polje – u terminu od 10 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Kovren, Bliškovo i Stožer; u terminu od 9 do 13 sati – Medanovići.

Berane – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Bubanje.

Petnjica – u terminu od 9:30 do 14:30 sati – Dobrodole.

Pljevlja – u terminu od 12 do 15 sati – naselje Bogiševac i naselje oko Hrama Sv. Đorđa; u terminu od 13 do 17 sati: MZ Centar, MZ Golubinja, Ševari i Potrlica, kao i Radosavac, Komini, Zbljevo, Kalušići, Grevo, Rabitlje, Zabrđe, Zenica, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši , Kakmuže, Vidre, Hrkovići, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Trnavice i Hodžići.

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Gornje Biševo.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

Nova elektronska brojila, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Golubovci;

Bijelo Polje

– Gubavač;

– Kod muzeja.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.