Snouden: Čovjek ne pita, djeluje. To je sloboda

“Potrebno je da mi možemo da vodimo a ne da budemo vođeni. I ja mislim da je to upravo ono na šta se misli kada se govori o slobodi. I čak kada tražimo dozvolu da nešto uradimo ili kada je sve regulisano – a zakon i pravila su važna – mislim da bismo je i tada mogli živjeti. I to je ono što čovjeka čini čovjekom. I tu takođe mora da bude moguće učiniti nešto bez da se pita za dozvolu. Čovjek ne pita, djeluje. To je sloboda”, poručio je Edvard Snouden, učestvujući u raspravi organizovanoj u okviru međunarodnog književnog festivala u Berlinu.

Snouden, bivši agent tajnih službi SAD koji sada živi u agzilu u Rusiji, ukazao je da zajedno sa drugim stručnjacima radi na tehnikama kodiranja. To je tehnologija koja bi korisnicima trebalo da omogući surfovanje u internetu, bez mogućnosti da budu praćeni. “I to bez potrebe da se čovjek opterećuje samom tehnologijom kodiranja”, kazao je Snouden, prenosi DW.