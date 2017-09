Trnci u kičmi i muzika

Ako čujete nekadritmičan zvuk bubnja, harmoniju ili trzaj žice na gitari koji vam šalje ugodne trnce uz kičmu, u tom slučaju, možda, imate poseban mozak.

Alissa Der Sarkissian, naučnica na Institutu za mozak i kreativnost pri Univerzitetu Južne Kalifornije (USC), uočila je ovaj čudni osjećaj prilikom slušanja pjesme ‘Nude’ benda ‘Radiohead’.

“Imam osjećaj da mi disanje prati pjesmu, moje srce kuca sporije i jednostavno sam svjesnija pjesme – i emocije pjesme i mog tjelesnog odgovora na nju”, objasnila je.

Der Sarkissian je još kao studentkinja na Hardvardu proučavala ovaj fenomen sa svojim prijateljem Matthewom Sachsom, doktorandom na USC. Htjeli su vidjeti na koji način se razlikuje moždana aktivnost između onih koji imaju trnce kao reakciju na muziku i one koji ih nemaju.

Istraživanje, objavljeno prošle godine u časopisu Social Cognitive and Affective Neuroscience, otkrilo je da ljudi koji osjete trnce u kičmi imaju više vlakana koji povezuju njihov auditorni korteks s područjima mozga povezanima s obradom emocija. Ovo omogućava bolju komunikaciju tih regija i znači da ljudi koji imaju trnce imaju drugačije iskustvo intenzivnih emocija od onih koji nemaju.

To je posebno neobičan fenomen za neuronaučnike i psihologe jer ne postoji jasna evolucijska prednost zbog koje bi se muzika cijenila do ovog stepena. No, otkriće bi potencijalno moglo objasniti ovo duboko filozofsko pitanje, prenosi portal Znanost.hr.