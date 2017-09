CEDIS: Obavještenje za 15. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 10 do 13 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, crpna Bioči, Ras i Podsić; u terminu od 09 do 15 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice;

Danilovgrad – u terminu od 8 do 15 sati: Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, Dobro Polje, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina i motel Sokolina.

Cetinje – u terminu od 09 do 16 sati – Njeguši i Žanjev Do; u terminu od 09 do 14 sati – selo Medovina.

Ulcinj – u terminu od 08 do 16 sati – naselje Bratstva i jedinstva u Donjem Štoju.

Herceg Novi – u terminu od 08 do 15 sati – povremeni prekidi na području Starog Grada.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati – Lug Vukićevića; u terminu od 10 do 14:30 sati – Bojići.

Bijelo Polje – u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Dobrinje.

Andrijevica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Anđelate.

Plav – u terminu od 10:30 do 14:30 sati – Murino.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

***

Nova elektronska brojila, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Mahala

– Golubovci

– Bijelo Polje

Bijelo Polje

– Gubavač

– Bijedići

– Rodijelja

– Njegnjevo

– Kod muzeja

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.