CEDIS: Obavještenje za 13. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 8:30 do 17 sati – dio ulice Bratstva i jedinstva (zgrada EI Niša); u terminu od 9 do 11 sati: Dom Zdravlja u Golubovcima, Opština Golubovci i dio Anova; u terminu od 9:30 do 16 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice; u terminu od 9 do 13 sati: Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići; u terminu od 9 do 15 sati – dio ulice Milana Raičkovića (zgrade i naselje oko njih).

Cetinje – u terminu od 10 do 12 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen; – u terminu od 9 do 16 sati – Njeguši i Žanjev Do.

Ulcinj – u terminu od 8 do 14 sati – Lisna Bori i Tahirovići.

Mojkovac – u terminu od 10 do 14:30 sati – Uloševina.

Kolašin – u terminu od 9 do 14 sati – Lugovi; u terminu od 10 do 14 sati – Bulje.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 14:30 sati – Kukulje.

Berane – u terminu od 8:30 do 12:30 sati – Veliđe; u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Marsenića Rijeka i Šekular.

Andrijevica – u terminu od 12:30 do 14:30 sati – Božiće.

Petnjica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Bor.

Kotor – u terminu od 09 do 11 sati – Zagora i Krimovica.

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Fejzići.

Žabljak – u terminu od 09 do 15 sati: Tmajevci, Tepačko Polje, Meždo, Borje, Šumanovac, Minkovići i Hotel Polar Star.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.

***

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Mahala

– Golubovci

– Bijelo polje

Bijelo polje

– Gubavač

– Bijedići

– Rodijelja

– Njegnjevo

– Kod muzeja

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.