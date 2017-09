DW: Sve više moćnih uragana

“Trenutno je Karipsko more sa oko 30 stepeni toplije nego inače i to je drugi razlog za sezonu ovako jakih uragana”, kaže Andreas Friedrih iz Njemačke meteorološke službe u Frankfurtu u razgovoru za DW. “Magična” temperatura za stvaranje uragana i drugih tropskih oluja je 26 stepeni. Što je more toplije, to više isparava i “hrani” tako oluju koja postaje sve jača.

“Više energije u atmosferi znači više potencijala za ekstremne vremenske prilike”, objašnjava Friedrih. Ukratko, porastom temperature mora, povećava se opasnost od tropskih oluja.

Iako je evidentno da tropske oluje postaju sve jače, naučnici ne smatraju da su one zbog globalnog zagrijavanja i češće.

“Da bismo to mogli utvrditi, morali bismo imati pouzdane podatke koji bi ukazivali na veću učestalost uragana u poslednjih 30 godina, a to jednostavno nije slučaj”, upućuje njemački meteorolog. Ima boljih i gorih godina. “I u 70-ih smo imali perioda sa češćim i jačim uraganima.”