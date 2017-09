CEDIS: Obavještenje za 11. septembar 2017. godine

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Mahala;

– Golubovci.

Bijelo Polje

– Gubavač;

– Bijedići;

– Rodijelja;

– Njegnjevo;

– Kod muzeja.

U toku radova na ugradnji novih brojila, u zavisnosti od preciziranog dana ugradnje o kojem potrošači mogu dobiti informacije i od ekipa na terenu, objekti u kojima se vrši ugradnja, biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati.

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 8:30 do 15 sati: ul. Džan, ul. Đečevića, ul. Mirka Vešovića, dio ul. Slobodana Škerovića i zgrada u ul. Oktobarske revolucije. – 11. septembar;u terminu od 8 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice. – 11. septembar; u terminu od 9 do 15 sati – dio ul. Milana Raičkovića (zgrade i naselje oko njih). – 11. septembar; u terminu od 9 do 13 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač. – 11. septembar

Nikšić – u terminu od 9 do 15 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Mrkajići Seline, Počekovići, Vidne, Vraćensovići, Koravlica, Kljakovica, Vidne, gr. prelaz Deleuša, Pilatovci, Vučji Do, Rvana Gora, Obljaj, Bjelica, Vrbica, Ubla, Crkvice, Bratogošt, Kovači, Kljakovica, Jabukovac, Koprivica i Podvrš. – 11. septembar

Plužine – u terminu od 8 do 19 sati: Plužine bazen, Seoca i Presjeka. – 09. septembar; u terminu od 8 do 19 sati – Presjeka. – 10. septembar; u terminu od 8 do 19 sati – Presjeka. – 11. septembar; u terminu od 10 do 14 sati – svi potrošači na području opštine Plužine. – 11. septembar

Mojkovac – u terminu od 9 do 14 sati – selo Siga. – 11. septembar

Kolašin – u terminu od 9 do 14 sati – Trebaljevo. – 11. septembar; u terminu od 10 do 14:30 sati – Raško. – 11. septembar

Bijelo Polje – u terminu od 10 do 13:30 sati: Srđevac, Lozna, Jagoča, Crniš, Poda,Trubina, Bioča. – 11. septembar; u terminu od 9 do 14:30 sati – Slijepač Most. – 11. septembar.

Ulcinj – u terminu od 8 do 14 sati: Krute Vladimirske, Zejnelovići, Mide, Bojke, Kosići, Klezna, Kamenički most, Leskovac, Međureč, Dabezići i Mrkojević Polje.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.