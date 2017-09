Kiše će biti povremeno

U Crnoj Gori će u petak 8. septembra biti umjereno do potpuno oblačno; kiše ili pljuskova sa grmljavinom biće povremeno.

Neće biti padavina tokom noći u sjevernim krajevima zemlje.

Uglavnom južni i istočni vjetar biće umjeren do pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 9 do 20 , a najviša dnevna od 17 do 26 stepeni.

U Podgorici će biti umjereno do potpuno oblačno i povremeno kišovito. Poslije podne biće moguća i grmljavina. Vjetar s istoka biće slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 19, a najviša dnevna do 26 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.