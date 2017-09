CEDIS: Obavještenje za 8. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 14 do 15 sati: Dom zdravlja Golubovci, Opština Golubovci i dio Anova; u terminu od 9 do 14 sati: Tuzi, Kuće Rakića, Kakaricka gora, Kuči, Zatrijebač i Koći; u terminu od 9 do 12 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač; u terminu od 9 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice.

Nikšić – u terminu od 9 do 12 sati – Raspuće.

Ulcinj – u terminu od 11 do 14 sati: Gornji Štoj, Kodre Dakine, Reč, Sveti Nikola i Ada Bojana; u terminu od 8 do 11 sati: Krute Vladimirske, Zejnelovići, Mide, Bojke, Kosići, Klezna, Kamenički most, Leskovac, Međureč, Dabezići i Mrkojević Polje.

Plužine – u terminu od 8 do 19 sati – Sinjac i Presjeka; u terminu od 10 do 13 sati – Svi potrošači na području opštine Plužine.

Pljevlja – u terminu od 8 do 15 sati: Đurđevića Tara, Stajišta i Bjelibor; u terminu od 10 do 13 sati: Gradac, Boljanići, Potkovač, Poblaće, Šljivansko-Orlja, Šljuke, Višnjica, Šula i Bukovica; u terminu od 13 do 15 sati: Odžak, Kruševo, Vrulja, Kosanica, Krupice, Glibaći i Bobovo.

Mojkovac – u terminu od 9 do 14 sati – Dobrilovina.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati: Lugovi, Crkvine, Pčinja, Oćiba i Jasenova.

Žabljak – u terminu od 8:30 do 15 sati – Palež.

Andrijevica – u terminu od 10:30 do 14:30 sati – Mahala i Anđelate.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 14:30 sati: Srđevac, Lozna, Jagoča, Crniš, Poda, Trubina, Bioča.

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Donji Besnik.

Berane – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Dapsiće i Jelovica; u terminu od 12:30 do 14:30 sati – Marsenića Rijeka; u terminu od 8:30 do 10:30 sati – Luge i Lokve.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.