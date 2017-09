CEDIS: Obavještenje za 7. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 10 do 13 sati – Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić; u terminu od 08:30 do 15 sati – djelovi ulica Hotske i Vlada Martinovića, kao i dio ul. V proleterske brigade (prema kružnom toku); u terminu od 09 do 15 sati – djelovi ulica Nikole Tesle i Lutovačkih barjaktara, kao i dio Bratonožićke ulice; u terminu od 09 do 12 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna; u terminu od 09 do 17 sati – kompletno područje Lješanske nahije (Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo i Vuk petrol, Grbavci, Lekići, dio Donjih Kokota, Mont Karton, Golužba i Vojno Dobro).

Ulcinj – u terminu od 8 do 13 sati – Ambula.

Bar – u terminu od 9 do 14 sati: Orahovo, Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šišovići i pumpna postrojenja Vodovoda u Orahovu.

Plužine – u terminu od 8 do 19 sati – sela Sinjac i Presjeka.

Pljevlja – u terminu od 9 do 15 sati – selo Slatina; u terminu od 8:30 do 15 sati – selo Vrulja; u terminu od 8 do 15 sati: Stajišta, Bjelibor, ul. Nemanjina i zgrada GM1.

Žabljak – u terminu od 8:30 do 15 sati: Gomile, Planinica i Studenca.

Andrijevica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – selo Božiće.

Gusinje – u terminu od 8 do 14:30 sati – Vusanje (ogranak za Geranje).

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – selo Šušteri.

Berane – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – sela Šekular i Navotina; u terminu od 9 do 12 sati – ul. Mojsije Zečevića i dio Svetosavske ulice.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.