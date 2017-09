Ašanin: Branićemo Štitaricu od privatnih interesa

Ivan Ašanin, predsjednik mojkovačkog odbora Ujedinjene reforsme akcije (URA), je apelovao danas na stanovnike Štitarice da dignu glas protiv gradnje mini hidroelektrane od koje selo neće imati nikakve koristi.

“Da se ova naša priča ne bi shvatila kao propagandni predizborni trik govori i to da pokret URA u Mojkovcu nema ništa protiv izgradnje ostale dvije mini hidroelektarne u Mojkovcu, iako smatramo da gradnjom bjelojevićke mini hidroelektrane sa novim koncesionarom građani Bjelojevića i Pržišta neće dobiti put do grada. Dobiće novi most i putni pravac koji Mojkovac zaobilazi i Mojkovčani od toga neće imati ništa. Interes će imati koncesionari i pojedinaci. Tako će se razvojni projekat Bjelasice pretvoriti u svoju suprotnost, neće biti razvojni već klasična zaobilaznica Mojkovca , umjesto da put vodi kroz grad. Dosta je Mojkovcu zaobilaznica jer smo već zaobiđeni“, poručio je Ašanin u saopštenju za javnost.