CEDIS: Obavještenje za 6. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 09 do 14 sati: Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje i Cvilin; u terminu od 11 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač; u terminu od 09 do 15 sati – djelovi Lješkopoljske i Moračke ulice.

Danilovgrad – u terminu od 09 do 13 sati: Lalevići, Orja Lika, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina.

Cetinje – u terminu od 9 do 15 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do i Prekornica; u terminu od 9 do 15 sati – selo Dujeva.

Ulcinj – u terminu od 8 do 14 sati: Salaj, Čaprići i Mučovići.

Nikšić – u terminu od 05 do 05:10 sati – područje Nikšića; u terminu od 9 do 13 sati: Povija, Dabovići, manastir Ostrog, manastir Jovan Do, Stubički Kraj i Norin; u terminu od 9 do 14 sati: Grahovo, Spila, Zagora, Okolišta, Grahovac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje, Podkraj, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Osječenica, Rojevići i Gornje Polje.

Plužine – u terminu od 8 do 19 sati: Zakamen, Sinjac i Presjeka.

Pljevlja – u terminu od 09 do 15 sati – selo Slatina; u terminu od 8 do 15 sati – sela Stajišta i Bjelibor; u terminu od 8 do 15 sati – ul. Nemanjina i zgrada GM1; u terminu od 8:30 do 15 sati – selo Vrulja.

Plav – u terminu od 8 do 14:30 sati: Ređepagića Mahala, Skić, Meteh, Babino Polje, Korita, Prnjavor, Đurička rijeka, Hoti, Vojno selo i Gropa.

Žabljak – u terminu od 8:30 do 15 sati: Gomile, Planinica i Studenca.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 14:30 sati: Potoci, Žurena, Kaševari, Dubovo, Pašića Polje, Brzava, Femića Krš i Prijelozi.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati – Drijenak; u terminu od 9 do 10 sati: Prekobrđe, Đuđevina, Petrova Ravan, Bare, Ulica, Sreteška Gora , Sela, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Ocka Gora, Međuriječje, Gornja Rovca, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Vlahovići, Osretci, Mioska, Raško, Požnja, Dragovića Polje, Redice, Ravni, Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, Željeznička Stanica Trebaljevo, Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Migalovica, Gornje Lipovo i Donje Lipovo.

Andrijevica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – selo Košutiće; u terminu od 12:30 do 14:30 sati – selo Đuliće .

Berane – u terminu od 12:30 do 14:30 sati – selo Šekular; u terminu od 8:30 do 14:30 sati – selo Batuni.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.