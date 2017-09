CEDIS: Obavještenje za 5. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

U terminu od 9 do 12 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač.

Danilovgrad

U terminu od 8 do 9 sati: Stanjevića Rupa, Lije i Ciglana; u terminu od 8 do 15 sati: Dobri Do, Gostilje, Ržišta i Vukotica.

Cetinje

U terminu od 9 do 15 sati: selo Dujeva; u terminu od 9 do 13 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Ulcinj

U terminu od 8 do 14:30 sati: selo Štodra.

Herceg Novi

U terminu od 8 do 15 sati: Stari grad.

Nikšić

U terminu od 9 do 15 sati: Kočani i Miljanići.

Plužine

U terminu od 8 do 19 sati: selo Zakamen; u terminu 9 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Nikovići, Kneževići (Lijepi pod).

Pljevlja

U terminu od 8:30 do 15 sati: selo Vrulja; u terminu od 8 do 14 sati: ul. Nemanjina i zgrada GM1; u terminu od 8 do 15 sati: sela Stajišta i Bjelibor.

Šavnik

U terminu od 9 do 15 sati: selo Mljetičak.

Žabljak

U terminu od 8:30 do 15 sati: Gomile, Planinica i Studenca.

Bijelo Polje

U terminu od 10 do 12:30 sati: Crnča, Radulići, Godijevo, Sipanje, Ličine i Korita; u terminu od 9 do 14:30 sati: selo Majstorovina.

Kolašin

U terminu od 10 do 16 sati: Cerovica, Jasenova, Liješnje, Ocka Gora, Međuriječje, Gornja Rovca, Mrtvo Duboko, Velje Duboko i Vlahovići.

Petnjica

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Gornja Vrbica.

Rožaje

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Besnik.

Berane

U terminu od 12:30 do 14:30 sati: Šekular; u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Štitari; u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Lubnice, Vuča, Glavaca, Kurikuće i Jelovica.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.