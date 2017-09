Zašto osjećamo mučninu tokom vožnje?

Zbog čega neki ljudi osjećaju mučninu tokom putovanja automobilom, autobusom ili vozom, dok ostali čitaju knjigu ili surfuju internetom – i pritom se dobro osjećaju?

Od takozvane “putne bolesti” boluju milioni ljudi. To, međutim, nije stvarna bolest, već je riječ o svojevrsnom “kratkom spoju” do koga dolazi u mozgu, objašnjava njemački ljekar Tomas Јelinek iz berlinskog Centra za putovanja i tropsku medicinu.

A do “kratkog spoja” dolazi kada mozak primi protivrječnu poruku o kretanju i položaju tijela u prostoru, što ga zbunjuje pa to rezultira mučninom i povraćanjem.

Informacije stižu iz oka, odnosno iz centra za ravnotežu u unutrašnjem uhu.

Za interpretaciju svih senzornih signala koje mozgu šalje tijelo odgovoran je talamus. Kad se krećemo, mišići su u pokretu, oči imaju pregled udaljenosti, a unutrašnje uho održava ravnotežu. Upravo to unutrašnje uho, koga smo najmanje svjesni, je veoma važno.

Naime, sićušne cjevčice unutrašnjeg uha ispunjene tečnošću govore nam kuda se krećemo. Ako smo okrenuti naopačke, to odmah znamo. Ako hodamo brzo – i to znamo, jer se tečnost u uhu ponaša prema zakonima fizike. Talamus sve te informacije vrlo jednostavno prenosi u mozak.

Ali, dok se vozimo automobilom ili brodom, talamus je zbunjen. Mišići nisu u pokretu, a oči vide da se krećemo – i to brzo. Tečnost u unutrašnjem uhu se tada uznemiri. Dolazi do “pobrkanih signala” koji upućuju na to da nešto nije u redu. To zbunjuje mozak, koji stimuliše proizvodnju hormona stresa.

Mozak reaguje slanjem signala mučnine, koja se često pretvori u povraćanje. Mučnina za vrijeme vožnje češća je kod djece, jer mozak nije još u potpunosti razvijen za razliku od mozga odrasle osobe koji već “ima iskustva” i bolje procesuira poruke.

Na sreću, bolest putovanja prestaje čim izađemo iz prevoznog sredstva.

Protiv nje se možemo boriti tako što ćemo, tokom vožnje, gledati kroz prozor ka relativno udaljenim objektima i fokusirati se na neku stabilnu tačku na horizontu.

A oni koji ne žele da rizikuju, prije putovanja mogu da uzmu tabletu protiv mučnine.

B92