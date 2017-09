Fašizam u ime patriotizma!

Autor: Edin Osmančević

Ideje desničara u liku neobošnjaštva jednako su opasne i pogubne za suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine koliko i ideje velike Srbije i Hrvatske. Posljednji događaji poput imenovanja osnove škole u prigradskom naselju Dobroševići po Mustafi Busulajdžiću, deklariranom fašisti ustašoidno-endehaovske provenijencije, jednom od ideologa Mladih muslimana, dokazanom antisemiti i distributeru nacističke ideologije i propagande, koga je vojni sud nakon oslobođenja Sarajeva osudio na smrt kao suradnika okupatora, a onda i strijeljao u noći 29. lipnja 1945., te ideje koju je putem svog privatnog Facebook-profila plasirao mladi vijećnik sarajevske Općine Stari Grad i član vladajuće Stranke demokratske akcije, Tarik Dautović ukazuje na pojavu jednog novog vala bošnjačkih desničara, ‘nove generacije Bošnjaka’. Tragedija je tim veća što pojedini bošnjački intelektualci ”pod plaštom zaštite bošnjačkog interesa” u tome ne vide ništa sporno ohrabrujući desničare čime nanose ogromnu štetu vlastitom narodu.

Ovakva ideologija upravo stvara plodno tlo za otjelotvorenje politike ratnih zločinaca Miloševića, Tuđmana, Karadžića, Mladića i sl. Baš kao i 90-ih kad su ti isti svijetu slali poruke poput; “Mi nećemo da živimo sa njima” ili “Hoćemo da uništimo islamsku opasnost u Evropi” . Rabljenje islama kao religije dobrodošlo je onim politikama u Evropi koje su upravo to htjele čuti kao opravdanje na njihovu indiferentnost stvaranja najveće klaonice poslije II. svjetskog rata, a kako im ni to nije bilo dovoljno, uveli su nam i embargo na oružje. Posljednje izjave ministra inostranih poslova Austrije Kurtza ili češkog predsjednika Miloša Zemana o tome da BiH “može postati baza terorista u Evropi” ne trebaju nas iznenađivati već ozbiljno zabrinuti! One dolaze baš u vrijeme kada su bošnjački desničari najglasniji!

I Milošević i Tuđman su znalački razbijali Republiku Bosnu i Hercegovinu svjesno rabeći islam kao religiju i sastavni dio svojih agresivnih i genocidnih pohoda na Bosnu. Milošević je znao da u suštini kršćanska Evropa ima svoje predrasude i loše iskustvo sa islamom koje je proizilazilo i između ostalog u averziji prema agresorskoj religiji suočenoj oči u oči sa Otomanskom imperijom ali i strahu, koji je Evropa izgradila u odbrani pred Turcima. Milošević je takođe sve učinio da u Bosni favorizuje politički program i političare koji će se uklopiti u njegovu antibosansku propagandu i kasnije genocidnu i osvajačku politiku. Prisjetimo se i njegove otvorene podrške Izetbegoviću u procesu protiv Mladih muslimana, podrške prilikom puštanja iz zatvora, objavljivanju njegove knjige “Islamska deklaracija” u Beogradu, podrške srpskih akademika ali i kasnijih tvoraca SANU programa. Iz istih razloga je podržao u Hrvatskoj proustašku politiku osvjedočenu u liku Tuđmana sa kojim je kasnije dogovorno ratovao preko leđa Bosne i Hercegovine. Skretanje pažnje na “islamski fundamentalizam” značilo je i zanemarivanje ili prikrivanje ”pravoslavnog fundamentalizma ili pak katoličkog”.

Evropi je dakle u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu jako trebala država sa ”islamskim imidžom” kako bi sve činila da ništa ne učini i opravda se u genocidu počinjenom nad Bošnjacima.

Greške napravljene u prošlosti, Bošnjaci ne smiju ponoviti slijepo nasjedajući igrama neofašista i nacional-šovinista iz svojih vlastitih redova! Zbog ovakve opasnosti antifašizam nema drugu alternativu i kao ideja i univerzalna vrijednost humanizma mora se graditi na širokom frontu bez nacionalnih granica!

Tačno.net