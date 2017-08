Od Beograda do Bara malo prugom, malo autobusom

Saobraćaj na pruzi Beograd-Bar biće izmenjen od 9. septembra do 14. novembra zbog radova na pruzi Beograd-Vrbnica.

Putnike će na jednom dijelu puta prevoziti autobusi, saopštio je danas “Srbija voz”. Putnici će autobusom putovati između stanica Vreoci i Valjevo.

“Voz koji iz Bara polazi u 7.10, saobraćaće do Valjeva i od Vreoca do Beograda, a voz koji iz Beograda polazi u 9.10, saobraćaće do Vreoca i od Valjeva do Bara. Za putnike će biti organizovan autobuski prevoz između stanica Vreoci i Valjevo”, navodi “Srbija voz”.

Noćni vozovi saobraćaće pomoćnim putem preko Kraljeva i Lapova i biće im promijenjeno vrijeme polaska.

“Voz koji iz Bara polazi u 19 časova, polaziće u 16.50h, dok će voz koji iz Beograda polazi u 21.10h, polaziti u 20.17h”, navedeno je u saopštenju, prenosi Beta.

Poslednji polazak sezonskog voza “Panonija” iz Subotice za Bar je 6. septembra, a iz Bara za Suboticu je dan ranije.