CEDIS: Obavještenje za 31. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

U terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine njive, Radevići, Velje brdo, Vukovići i Gola strana.

Danilovgrad

U terminu od 7:30 do 15 sati: Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i motel Sokolina.

Bijelo Polje

U terminu od 9 do 14:30 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela i Barice.

Kolašin

U terminu od 10 do 15 sati: Cerovica, Jasenova, Liješnje, Ocka gora, Međuriječje, Gornja Rovca, Mrtvo Duboko, Velje Duboko i Vlahovići; u terminu od 9 do 14 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Migalovica, Gornje Lipovo i Donje Lipovo.

Berane

U terminu od 8:30 do 11:30 sati: selo Glavaca; u terminu od 11:30 do 14:30 sati: selo Praćevac.

Šavnik

U terminu od 9 do 15 sati: Mljetičak i Tušinja.

Pljevlja

U terminu od 12 do 14 sati: Gradac, Pupovići, Leovo brdo, Meljak, Višnjica, Zahum i Orlja; u terminu od 9 do 14 sati: Crno brdo, Glisnica, Rađevići, Boljanići, Poblaće, Potkovač, Raišići, Đula, Strahov do, Preari i Puzići; u terminu od 8 do 15 sati: Crni vrh, Rudnica, Adrovići i dio Crljenica; u terminu od 9 do 15 sati: Vrulja.

Andrijevica

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Gnjili Potok (povremeno) i Slatina (povremeno).

Rožaje

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Banđov (povremeno).

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.