Traže od premijera da smijeni Šehovića

Otvoreno pismo

Poštovani premijeru, gospodine Markoviću,

Obraćamo Vam se sa molbom/zahtjevom da smjenom ministra Šehovića učinite ključni iskorak Crne Gore ka poštovanju struke, nauke i odgovornog odnosa prema visokim državnim funkcijama. Želimo da vjerujemo da Vi, na čelu Vlade, imate dovoljno kapaciteta i odlučnosti da se u Crnoj Gori prekine sa diletantskim, nestručnim, partitokratskim i štetnim načinom upravljanja važnim državnim sistemima, kakav je, vjerujemo da ćete se složiti, sistem obrazovanja.

Naime, zbog svega do sad urađenog, smatramo da ovaj čovjek ne samo da nije dostojan ove funkcije, nego nije dostojan ni svog akademskog zvanja. Ne dozvolite da, kao što to obično biva, umjesto najodgovornijeg, a to je prvi čovjek jednog resora, odgovara neko na nižem mjestu. To neće biti prihvatljivo i time se neće promijeniti dosadašnja praksa nekažnjvosti najodgovornijih, a zbog njihovih grešaka, žrtvovanje nižih činovnika.

Poštovani predsjedniče Vlade, kao što znate, obrazovanje je jedna od najvitalnijih oblasti za razvoj i napredovanje jednog društva. U ovoj oblasti se ne tolerišu kompromisi niti smije biti miješanja bilo kakvih drugih prioriteta osim onih baziranih na struci, znanju i referencama, a sve u najboljem interesu djece, roditelja i prosvjetnih radnika. A gospodin Šehović, osim što je ministar, on je i profesor na fakultetu i to ga dodatno obavezuje da on ne smije biti primjer ovakvog odnosa prema vaspitno-obrazovnom sistemu.

Ministar Šehović je svojim postupcima, za veoma kratko vrijeme uspio da degradira struku, uruši sistem vrijednosti, afirmiše partijsku pripadnost i stavi je ispred struke i stručnosti.Svojom, nazovi reformom, je napravio zbrku i nanio nepopravljivu štetu imidžu naše države, dovodeći u negativan kontekst crnogorski vaspitno – obrazovni sistem, postavivši nas za predmet osude, poruge i podsmijeha u okruženju. A koliku smo i koliku ćemo tek štetu imati mi građani Crne Gore, djeca, roditelji, prosvjetni radnici?! Dužnost nam je i da Vas upoznamo sa činjenicom da su i prosvjetni radnici ogorčeni na ministra i njegovu reformu, ali to ispoljavaju u tišini, između sebe, u zatvorenim fb grupama, jer se plaše javno da kažu da ne bi ispaštali.

Dosadašnji učinak ministra:

1. Prepisani nastavni planovi i programi od hrvatskih stručnjaka

Optužba hrvatskih stručnjaka da smo prepisali njihovu kurikularnu reformu. Naime, 500 hrvatskih stručnjaka su pripremali kurikularnu reformu, prošle godine je završili i učinili javno dostupnom, ali je i dalje ne primjenjuju. O njoj se još raspravlja da li je dobra ili ne i kako je sprovesti. A naš ministar je tako nedovršenu uze i primijeni za čas. Ovih dana svi elektronski i štampani mediji u regionu bruje o ovoj bruci ministra Šehovića. (o ovom slučaju Vam ne moramo dostavljati linkove, imate ih na svakom portalu, kako kod nas, tako i u regionu). I u kojima se osim bruke koja je nanešena Crnoj Gori, jasno vidi nesinhronizovanost Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete u izjavama kojima jedni druge demantuju, ministar kaže da jesu prepisali, a iz Zavoda da nijesu, a u Nacionalnom savjetu za obrazovanje kažu da im niko nije rekao da je reforma prepisana. Podsjećamo da je i Premijer Hrvatske kazao da će pomno ispitati ovaj slučaj, jer je izrada reforme do sada hrvatske obveznike koštala preko 1,3 miliona eura, a ta reforma još nije dobila epilog u učionici.

2. Sprovođenje političkog i nezakonitog izbora rukovodioca u obrazovnim ustanovama – slučaj mr Milene Mijović i drugih

Ministar Šehović je vršio opstrukcijumrMileni Mijović ne dostavljajući joj u zakonskom roku dokumentaciju, kako bi isteklo vrijeme za žalbu, a uz to obmanuo javnost da joj je dokumentaciju dostavio na uvid, u trenutku kad to nije bio uradio. Na taj način je pokušao da je diskredituje i u očima javnosti predstavi kao osobu koja ne govori istinu (Prilog 1. dokument kojim samo Ministarstvo demantuje ministra i potvrđuje optužbemr Milene Mijović) (možete pogledati i na http://www.vijesti.me/vijesti/mijovic-ministarstvo-prosvjete-jos-jednom-pokusalo-da-obmane-javnost-i-da-me-diskredituje-948615)

Kao što ste pretpostavljamo upoznati, protiv ministra je podnijeta tužba od strane mr Milene Mijovićzbog diskriminacije po političkoj osnovi. Izvod iz tužbe „Navedenom odlukom ministra Damira Šehovića u dijelu obrazloženja se kaže: ‘’opredijelio sam se za ovog kandidata imajući u vidu podnijeti Program razvoja Ustanove…”. Ovakvo cijenjenje kvaliteta podnijetih programa bi bilo komično da nije tragično. Prostim uvidom u sadržaj i kvalitet podnijetih programa razvoja jasno može, svaka prosječna osoba, da uoči razliku u kvalitetu u korist tužilje. Pored ove činjenice program izabranog kandidata sadrži i zakonske nedostatke.Imenovanjem na mjesto direktora kandidata sa neuporedivo lošijim referencama i planom razvoja ustanove, ministar je poslao lošu poruku svim đacima i studentima, a to je da se neće vrednovati njihovo znanje, rad i trud, već da će se više vrednovati politička podobnost i partijska knjižica. (kako biste i Vi imali uvid u ove dokumente, dostavljamo Vam ih u prilogu 1, Rezime dešavanja u vezi izbora direktora u JPU „Đina Vrbica“, dokument Ministarstva prosvjete koji potvrđuje da je ministar obmanuo javnost, tj. da joj nije dao na uvid kada je rekao, biografije kandidata i Programe razvoja ustanove kandidata). Nije uvažio ni peticiju od 2000 roditelja i građana da se mr Milena Mijović imenuje za direktorku, a ni Upravni odbor JPU „Đina Vrbica“ koji ga je pismeno pozvao da preispita odluku. Napominjemo da ovo nije prva tužba protiv ministra zbog istih stvari. (pismo Upravnog odbora dostavljamo takođe u prilogu 1.).

Do nas su stigla još dva poznata slučaja optužbi za političko zapošljavanje pri izboru direktora, u JUOŠ Bedri Elezaga, Ulcinj i u SMŠ „Danilo Kiš“, Budva. Prema navodima Džemala Perovića iz NVO Mogul, u slučaju izbora direktora u Ulcinju ministar je dodatno tražio mišljenje Nacionalnog savjeta Albanaca, koje je u potpunosti ignorisao. Nacionalni savjet Albanaca je ministru dostavio mišljenje, u kojem ističu da je za gospođu Vjollcu Lika-Čobović glasalo 16, od ukupno 17 članova na sjednici. Osim toga, izabrani kandidat je imao lošije reference od pomenute oštećene. I pored svega toga izabran je kandiat sa lošijim referencama i koji je podržan od samo jednog člana Savjeta (Biografije, Zahtjev Ministarstva prosvjete za Mišljenje i Mišljenje Savjeta,Prilog br.2). Po navodima Krsta Vukovića, u Budvi je nanovo izabrana direktorica koja je u prethodnom mandatu napravila štetu školi. Taj slučaj kršenja procedure i političkog zapošljavanja se odnosi na pomenutog profesora Vukovića, kome takođe nije dostavljena konkursna dokumentacija na uvid i ima neuporedivo bolje stručne reference od imenovane. Taj slučaj iz Budve se nalazi pred sudom i proces je u toku

(prilognahttps://www.youtube.com/watch?v=pRFA0A0aOeE)

3. Ignorisanje civilnog sektora u vezi Zakona o slobodnom pristupu informacijama – ćutanje administracije

Neodgovaranje na Zahtjev za slobodnom pristupu informacijama za uvid u dokumentaciju kandidata koje su tražile NVO Roditelji, Građanska alijansa, ADP ZID i NVO 4 Life, ne dostavljanje ni nakon urgencije, nakon čega je podnijeta Žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. (u prilogu 3. Vam dostavljamo ZOSPI, Urgenciju i Žalbu Agenciji);

4. Zloupotreba zvaničnog profila na socijalnim mrežama u partijske svrhe

Ministar Šehović zloupotrebljava svoj zvanični profil ministra prosvjete u Vladi Crne Goreu partijske svrhe, objavljujući, osim onih aktivnosti koji se tiču Ministarstva prosvjete, i tekstiz lista „Pobjeda“o tome da njegova partija, SD, treba samostalno da izađe na izbore.Na taj način afirmiše i reklamira svoju partiju, direktno i indirektno šalje poruku svima koji posjećuju taj profil, pogotovo prosvjetnim radnicima, koja je to partija za koju treba da glasaju. (pogledati na https://www.facebook.com/DamirSehovic/?fref=ts) Ukoliko ih do tad izbrišu, imamo ih sačuvane pa ćemo Vam ih naknadno dostaviti.

Dakle, svojim populističkim i nimalo odgovornim pristupom ovoj prepisivačkoj reformi, ministar je pokazao neznanje i osionost,a koju će plaćati ova i buduće generacije.

Pitamo se da li je u istoriji postojao ministar koji je nanio više štete, bruke i sramote Crnoj Gori od ministra Šehovića.

Podsjetili bismo Vas i na sastanak koji ste imali sa predstavnicima civilnog sektora kada ste na pitanje kome da se obratimo sa žalbom kada državni službenici ne sarađuju sa civilnim sektorom i da li će i na koji način zbog svojih grešaka odgovarati. Ako se dobro sjećate, tada ste kazali da će Vam za takve postupke odgovarati lično ministri. Zato Vas sada pitamo da li će tako biti u ovom slučaju, da li će Vam ministar odgovarati za ovakve svoje postupke, da li ćete ga smijeniti?

Smatramo da, jedino što bi donekle moglo da ublaži nastalu štetu i spriječi nastanak novih propusta i komplikacija, koje bi svakako nastale nestručnim rukovođenjem ovog čovjeka ovim resorom,je njegova smjena, odlaganje ove i ovakve reforme i izvinjenje cjelokupnoj javnosti, Crne Gore i Hrvatske.

Na kraju Vas molimo, da ne dozvolite da zbog političkih kvota i odnosa u vladajućoj koaliciji trpi čitav crnogorski vaspitno – obrazovni sistem, svi prosvjetni radnici, roditelji, a pogotovo djeca. Ne dozvolite kreiranje atmosfere nedodirljivosti ministara, glumatanje i populizam, a pod plaštom reformi, koje ovaj ministar nije u stanju ni da izradi, ni da sprovede.

Sigurni smo da ćete se prema ovom zahtjevu odnijetikrajnje odgovorno, imajući u vidu težinu koju sa sobom nosi resor ministarstva prosvjete iodnos prema funkcionisanju vaspitno – obrazovnog sistema, za budućnost i prosperitet svakog društva, pa i našeg.

S poštovanjem,

Potpisnice/i Otvorenog pisma

23 NVO:

NVO „4 LIFE“, Sigurna ženska kuća, LGBT Forum Progress, NVO Prima, Crnogorski ženski lobi, NVO Mogul Ulcinj, NVO Defendologija centar Nikšić, NVO „Naša akcija“, Građanski kreativni centar Cetinje, NVO „Aktivna zona“ Cetinje, Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”, NVO „Centar za obuku i obrazovanje“, NVU „Sportom protiv droge“, Centar „Logos“, Odred izviđača „Njegoš“, NVO Mediteraneo, NVO Razum, NVO Korak, Društvo za istraživanje zločina nad građanima Crne Gore u II svjetskom ratu, NVO Ćirilica, NVO „Alo beba“, Nvo Pandora, Herceg Novi, NVO Zaštitnik prava zatvorenika.

186 istaknutih, društveno vrlo angažovanih i cijenjenih NVO aktivistkinja i aktivista, intelektulki/aca, građanki i građana:

Saša Mijović, NVO aktivista, Ljijana Raičević, NVO aktivistkinja, mr Aleksandar Saša Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu policije, Boris Raonić, NVO aktivista, Veseljko Koprivica, novinar, publicista, Doc.dr Mirjana Kuljak, profesorica na ekonomskom fakultetu, Jelena Božović, profesorica srpskog jezika i književnosti, Nađa Ljiljanić, predstavnica roditelja u UO JPU „Đina Vrbica“, Bojana Jokić, NVO aktivistkinja, Ajša Hadžibegović, Nvo aktivistkinja, Milenko Vojičić, NVO aktivista, Aida Perović Ivanović, NVO aktivistkinja, Aida Petrović, NVO aktivistkinja, Džemal Perović, NVO aktivista, Aleksandra Saška Gligorović, NVO aktivistkinja, mr Slavko Milić, NVO aktivista, Patricia Pobrić, NVO aktivistkinja, Dejana Dizdar, NVO aktivistkinja, Miloš Marković, NVO aktivista, Elvis Beriša, NVO aktivista, Matija Milačić, novinar, NVO aktivista, Aleksandra Radoman, NVO aktivistkinja, Krsto Vuković, profesor, Milan Poka Mijajlović, NVO aktivista, Mensur Džanković, NVO aktivista, Majda Zilić Delić, profesorica, Budislav Minić, advokat, Danijela Bošković, NVO aktivistkinja, Elmir Đoković, NVO aktivista, publicista, Miljan Vujošević, NVO aktivista, Milan Milanović, NVO aktivista, Miloš Vojinović, NVO aktivista, Nenad Golubović, NVO aktivista, Vladan Đekić, NVO aktivista, Desa Peruničić, NVO aktivista, Bobo Velašević, NVO aktivista, Dražen Žegura, NVO aktivista, Filip Janović, NVO aktivista, Pavlovic Milomir-Dragan, NVO aktivista, Sandra Margitić, Vladan Golubović, dipl. pravnik, Dijana Golubović, Danijel Vuković, Nataša Kovačević, Zoran Bošković, Igor Durković, Ivana Pavlović, Jasminka Lemes, Aleksandar Vukčević, Boro Zejak, Olga Vujisić, Dejan Baošić, Miloš Perišić, Zorica Maraš, Jelica Jukić, Ivana Rovčanin, Slobodanka Nikić, Andrijana Habić, Borozan Braslav, Marko Šćepanović, Milutin Andrijević, Ivana Bućković, Jelena Pejović, Arsenije Lalatović, Vesna Boljević, Slavca Ilinčić, Jasna Božović Rajević, Dragana Šćepanović, Nina Janković, Sanja Kuzman, Budimka Golubović, Mario Podolnjak, Blažo Dragojević Stefano, Adelhaida Brković Redžović, Marko Vukčević, Goran Backović, Antonija Vujisić, Milica Dujović, Dejan Martinović, Slobodanka Gurešić, Nikola Otović, Milan Vuksanović, Maja Jovović, Igor Kljajević, Mensur Pelinković, Matej Popesku, Ivan Vujović, Veljko Durković, Miladin Perović, Dragana Doderović, Meliha Božović, Gorica Loncović, Radovan Bracanović, Budimir Nišavić, Goran Drobnjak, Dragana Drobnjak, Tanja Đurović, Jelena Kljajević, Vanja Peruničić, Svetlana Bulatović, Goran Radević, Radovan Rakočević, Relja Rajković, Goran Ojdanić, Mijodrag Đukić, Vera Perović, Nadica Bajić, Filip Đurković, Ljiljana Živković, Aleksandar Nišavić, Marta Jovićević, Zoran Spaić, Boris Radonjić, Slavica Tadić, Ivana Radonjić, Nikolina Lalić, Milan Lalić, Vera Gačević, Mirela Dašić, Danka Škiljević, Ilija Vuksanović, Sandra Đonović, Veselinka Bulatović, Suzana Metović, Nina Vujović, Olivera Uskoković, Miloš Asanović, Snežana Vorotović, Rašo Jaredić, Rara Pajović, Đorđe Davidović, Slađana Mrđenović, Snežana Stijepović, Vid Rondović, Jovan Dašić, Saška Ivanović, Sanja Milić, Marija Perović, Nihad Bandić, Olja Ljumović Miranović, Nemanja Milisavić, Olja Drobnjak Čanjak, Radmila Ćetković, Vesna Zorić, Nela Uskoković, Dejan Obradović, Bosiljka Andrijević, Cvijeta Arsenić, Enis Gutić, Novica Stamatović Džonis, Jovan Mugoša, Davor Koska, Srđan Mikulić, Tatjana Bečarević, Borko Zogović, Nikola Pavlićević, Vukčević Dušanka, Aco Mugoša, Slavica Anđušić, Vinka Džananović, Predrag Rabrenović, Slađana Novčić, Đulijana Bauković, Nikola Baštrica, Nedžad Karamijatović, Maja Jovović, Marija Ljumović Sekulić,Marija Lukić, Slađana Backović, Julijana Miranović, Ivana Knežević, Maja Ljumović Sekulić, Milena Pravilović, Slavica Vuković, Žana Petrović, Natalija Nađa Vojinović, Milijana Šćekić, Sabina Petričević, Bane Čapunović, Vlatko Ukšanović, Predrag Popović, Radisav Jaredić, Bojan Ristić.

Dostavljeno:

– Vlada Crne Gore

– Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori

– Američkaambasada

– Mediji