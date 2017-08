CEDIS:Obavještenje za 30. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 14:30 sati: dio Vranića (na kraju, oko balona za fudbal).

Cetinje

– u terminu od 9 do 12 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do i Prekornica.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati: OŠ u Virpazaru, Ambulanta, Željeznička stanica Virpazar, potrošači kod Željezničke stanice, naselje Kujisin i selo Mikovići.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Barice, Slijepač Most, Pali, Jabučina i Okladi.

Kolašin

– u terminu od 10 do 12 sati: Prekobrđe, Đuđevina, Petrova Ravan, Bare, Ulica, Sreteška Gora, Sela, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Ocka Gora, Međuriječje, Gornja Rovca, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Vlahovići, Osretci, Mioska, Raško, Požnja, Dragovića Polje, Redice, Ravni, Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, Željeznička Stanica Trebaljevo, Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Migalovica, Gornje Lipovo i Donje Lipovo.

– u terminu od 10 do 15 sati: Cerovica, Jasenova, Liješnje, Ocka Gora, Međuriječje, Gornja Rovca, Mrtvo Duboko, Velje Duboko i Vlahovići.

– u terminu od 9 do 14 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Migalovica, Gornje Lipovo i Donje Lipovo.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Dragosava (povremeno) i Babino (povremeno).

– u terminu od 11:30 do 14:30 sati: selo Lukavica.

– u terminu od 8:30 do 9:30 sati: selo Luge.

Šavnik

– u terminu od 9 do 15 sati: selo Duži.

Žabljak

– u terminu od 9 do 15 sati: selo Studenca.

Pljevlja

– u terminu od 8 do 15 sati: Crni Vrh, Rudnica, Adrovići, dio Crljenica, ul. Nemanjina i zgrada GM1.

– u terminu od 9 do 15 sati: Vrulja i Potpeće.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je CEDIS.