CEDIS: Obavještenje za 29. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:



Podgorica

U terminu od 8 do 15 sati: Manastir Vranjina; u terminu od 9 do 15 sati: Ulica Iveze Vukova, ul. Đulje Jovanovića, ul. Valtazara Bogišića i dio ul. CASNO-a.

Cetinje

U terminu od 9 do 14 sati: Medovina.

Bijelo Polje

U terminu od 9 do 14:30 sati:Bliškovo,Stožer.

Kolašin

U terminu od 10 do 15 sati: Cerovica, Jasenova, Liješnje, Ocka Gora, Međuriječje, Gornja Rovca, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Vlahovići; u terminu od 9 do 14 sati: Selišta.

Mojkovac

U terminu od 10 do 13:30 sati: Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Šavnik

U terminu od 09 do 15 sati:Slatina.

Žabljak

U terminu od 09 do 15 sati : Bukovica i Borovac.

Pljevlja

U terminu od 08 do 15 sati: Crni Vrh, Rudnica, Adrovići i dio Crljenica; u terminu od 08 do 15 sati: ulica Nemanjina; u terminu od 09 do 15 sati: Vrulja.

Andrijevica

U terminu od 08:30 do 14:30 sati: Božići (povremeno).

Berane

U terminu od 08:30 do 14:30 sati: Batuni (povremeno).

Plav

U terminu od 08 do 14:30 sati: Redžepagića mahala, Skić, Meteh, Babino polje, Korita, Prnjavor, Đurička Rijeka, Hoti, Vojno selo, Gropa.

Rožaje

U terminu od 08:30 do 14:30 sati: Pripeč (povremeno).

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.