Puhovski: Tito je briljantno hohštaplirao

Hrvatski politički analitičar i univerzitetski profesor u penziji Žarko Puhovski kaže da je Tito “briljantno hohštaplirao”, jer je “uspio Jugoslaviji dati mjesto koje ona ni po čemu nije zasluživala”.

“On je bio veliki, svjetski političar – i čovjek odgovoran za desetke tisuća ubijenih nakon drugog svjetskog rata. Tito jest najveća politička osoba rođena u Hrvatskoj i jedan od trojice političara koji su odredili Hrvatsku u zadnjih stotinu godina. To su bili Tito, Pavelić i Tuđman. Samo oni su odlučivali o životu i smrti. Ali veličina ujedno ne znači automatski i pozitivno vrednovanje. Kada je izašla nova verzija Brockhaus leksikona u Njemačkoj 1967. godine mnogi su se bunili zašto je Hitler dobio više mjesta od Hegela. Poznati filozof i sociolog Theodor Adorno je u jednoj polemici odgovorio da je Hitler ubio više ljudi nego je ikada čulo za Hegela. Dakle Hitler je najveći Nijemac svih vremena. Imate jednu američku izreku – dotaknuo je najviše života. Naravno druga je stvar što ti životi nisu izdržali nakon što ih je on dotaknuo. Zato je on veliki čovjek. To naravno ne znači dobar, pozitivan. Hitler je bio najvažniji Nijemac svih vremena. Pavelić je važniji od Krleže. Ne možete uzimati stvari tako da uzimate veličinu kao isključivo pozitivnu kategoriju. Kod Tita je ona bila i pozitivna. Jer je on doista bio čovjek koji je od Jugoslavije napravio svjetsku činjenicu. Ali je cijena bila, što se stalno zaboravlja, ne samo u ubojstvima masovnog tipa od 1945. i 1946. nego i u zaustavljanju liberalizacije započete krajem šezdesetih godina”, rekao je Puhovski u intervjuu za riječki Novi list.