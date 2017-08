Kiša popodne na sjeveru CG

U ponedjeljak, 28. avgusta, u Crnoj Gori biće pretežno sunčano do popodne, kada će početi da stižu oblaci koji će tokom dana i noći ponegdje donijeti kišu i grmljavinu u sjevernim krajevima zemlje.

Vjetar slab do umjeren mijenjaće smjer, a tokom noći duvaće sa sjevera.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 7 do 21, a najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.

U Podgorici će prvo biti sunčano, a popodne i tokom noći malo do umjereno oblačno. Slab do umjeren vjetar duvaće sa istoka i sjeveroistoka. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 21, a najviša dnevna do 38 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.