Deset bolesti koje izaziva loša higijena zuba

Loša higijena zuba i usne duplje utiče na zdravlje unutrašnjih organa, a koliki je tačno taj uticaj ne može se sa sigurnošću proveriti, pošto ne bi bilo etički da se sprovede istraživanje u kom ispitanici duže vreme ne bi prali zube.

Ipak, ovih 10 bolesti i zdravstvenih komplikacija mogu se smatrati posledicom loše higijene usta, piše Biznis insajder:

Bolesti desni

Bol i krvarenje za vreme pranja zuba su pokazatelji bolesti desni kao što je gingivitis, od koga se desni crvene, natiču i krvare, a sve to je posledica bakterija koje se nakupljaju u plaku između zuba. Periodontitis, napredni gingivitis, uništava potporna tkiva zuba i kosti u usnoj šupljini i uzrokuje ispadanje zuba.

Gubitak zuba

Odraslim ljudima između 20. i 64. godine, u proseku, nedostaje oko sedam trajnih zuba, a čak 10 odsto Amerikanaca između 50. i 64. godine nemaju nijedan zub. Nelečeni karijes i gingivitis utiču na gubitak zuba.

Neprijatan zadah

Halitoza je česta ili trajna pojava neprijatnog zadaha iz usta, koja muči više od polovine ljudi. Halitoza je simptom kod nekih ozbiljnih bolesti, ali je najčešće posledica loše oralne higijene. Nakon svakog obroka u ustima između zuba ostaju sitni komadići hrane koji vremenom trule. Uz to, privlače i bakterije. Uz pranje zuba, važno je i dobro oprati jezik na kom se nalazi niz bakterija.

Demencija

Veliko, dugoročno istraživanje sprovedeno u domu penzionera u Laguna Hilsu pokazalo je da postoji veza između lošeg stomatološkog zdravlja i demencije, iako je moguće da ljudi sa boljom oralnom higijenom imaju bolje zdravstvene navike, piše Journal of the American Geriatrics Society.Ustanovljeno je da oni koji su izjavili da zube ne peru svakodnevno imaju 22 do 65 odsto veći rizik od demencije, od onih koji peru zube tri puta dnevno.

Upala pluća

Kada se u usnoj duplji nalaze patogene bakterije, ljudi ih sa vazduhom udišu u pluća, gde mogu da nanesu veliku štetu plućima i organizmu uopšte. Pokazalo se da su patogeni jedan od razloga zašto pacijenti u bolnicama lako dobijaju “bolničku” upalu pluća. Poboljšanje oralne higijene smanjilo je učestalost takve upale pluća za 40 odsto.

Erektilna disfunkcija

Istraživanje sprovedeno nad nasumično izabranim pacijentima starosti između 30 i 40 godina pokazalo je da 53 odsto ispitanika sa erektilnom disfunkcijom ima uznapredovani parodontitis, za razliku od grupe pacijenata koji ne pate od erektilne disfunkcije, gde je parodontitis imalo samo 23 odsto ispitanika, piše Journal of Clinical Periodontology.

Dijabetes

Poznato je da je jedna od posledica dijabetesa i pojava paradontitisa kod pacijenata, ali nedavno je otkriveno da je taj uzročno-posledični odnos zapravo obostran, tačnije da parodontitis ima uticaj na razvoj dijabetesa kod ljudi. Veoma loša oralna higijena može biti uzrok insulinske rezistencije (poznate pod imenom pred-dijabetes), uglavnom zbog činjenice da pojačava upale u organizmu.

Bolesti srca

Parodontalna bolest i srčane bolesti dele mnogo zajedničkih faktora: ne postoji razlog zbog kog bismo smatrali da parodontalna bolest direktno uzrokuje srčana oboljenja, ali lečenje parodontitisa smanjuje upalne procese u telu, čak iako ne utiče na razvoj srčanih bolesti, navodi se u izjavi Američkog udruženja za srčane bolesti iz 2012. godine, koja je izazvala dodatni oprez kod obolelih i lekara.

Komplikacije u trudnoći

Za vreme trudnoće između 60 i 75 odsto trudnica ima problema sa gingivitisom, što direktno utiče i na stanje zuba kod novorođenčadi. Loša oralna higijena budućih majki prouzrokuje i manju porođajnu težinu dece, kao i prevremeni porođaj.

Rak

Oralne bolesti i problemi sa zubima su direktno povezani sa HPV-om, koji prouzrokuje oko 80 odsto oralnih karcinoma. Dok je pušenje veliki faktor rizika za obolevanje od raka, istraživanje sprovedeno prošle godine na 3.439 ispitanika, identifikovalo je lošu oralnu higijenu kao zaseban faktor koji direktno utiče na dobijanje HPV-a. Druga istraživanja su pokazala da parodontitis ubrzava razvoj kancerogenih ćelija u ustima.

Biznis insajder/ Novosti