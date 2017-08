CEDIS: Obavještenje za 25. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

U terminu od 8 do 16 sati: Manastir Vranjina; od 10 do 12 sati: Pilana Veruša, Opasanica, Han Garančića, Ljevorečke Tuzi, Uvač i Pajkov vir; od 9 do 15 sati: Dio ulice Milana Raičkovića (zgrade i naselje oko njih); od 8 do 14 sati: Drezga, dio Rogama i Širalija.



Cetinje

U terminu od 9 do 13 sati: Dio Bajica.

Nikšić

U terminu od 5 do 8 sati (u subotu 26. avgusta): Grahovo, Petrovići, Velimlje, Trubjela, Vilusi.

Bar

U terminu od 11:30 do 13:30 sati: Sotonići.

Bijelo Polje

U terminu od 9 do 14:30 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Barice; u terminu od 11 do 12 sati: Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Strojtanica, Orahovica, Gubavač, Konatari, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Bistrica, Mojstir.



Kolašin

U terminu od 10 do 14 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Migalovica, Gornje Lipovo i Donje Lipovo; od 9 do 13 sati: Redice; od 10:30 do 13:30 sati: Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo.

Petnjica

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bor (dio potrošača).

Žabljak

U terminu od 9 do 15 sati: Bukovica i Borovac.

Pljevlja

U terminu od 8 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Vijenac, Ranč, Mijalovica; od 8 do 14 sati: Nemanjina ulica i dio Njegoševe ulice; od 9 do 15 sati: Vrulja.



Rožaje

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo-Rijeka,Donja Lovnica, Klanac, Sastavci, Ćosovica, Zloglavlje, Honsiće, Gornja Lovnica, Gornja Bašča, Bašča, Lučice i Grižice.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.