Amfilohije pisao Dušku Markoviću da ispuni Njegoševu želju

Njegoš je utamničen, u najgoru tamnicu koju je mogao da doživi, poručio je iz Budve mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, navodeći da je uputio pismo premijeru Dušku Markoviću da se obnovi porušena crkva Svetog Petra i Njegoš sahrani u njoj što mu je bila posljednja želja.

Amfilohije se nada da će ako Bog da i crkva Svetoga Petra na Lovćenu biti obnovljena.

“Nadam da će to sazreti u sveukupnom našem društvu saznanje da je to neophodno. Upitio sam jedno pismo i gospodinu Igoru Lukšiću, dok je bio premijer, isto tako 2013. i gospodinu (Milu) Đukanoviću dok je bio premijer i sada sam to uputio i sadašnjem našem premijeru (Dušku) Markoviću. Podsjetio sam ga da se vrati crkva na Lovćenu: neka mauzolej ostane tu, neka to svjedočanstvo jednog vremena i odnosa prema Njegošu, koji nije njegoševski. Da se Njegoš izvadi iz tamnice. Za one koji ne vjeruju u svece na Lovćenu su sada mošti Njegoševe i to izrešetane munjama i gromovima i prebacivane šest puta. Njegoš je po tome jedinstven u Evropi i svijetu, jer je šest puta njegov grob prekopavan, i nadamo se da će sedmi put, sedam je sveti broj, da ćemo ga vratiti u svoju crkvicu“, naveo je Amfilohije, prenose Vijesti .

Amfilohije je kazao da je Njegoša sustiglo ono od čega se bojao, a to je zlo domaće.

“Zlo domaće je upravo njega stiglo i danas vi imate Lovćen koji je jedina planina u svijetu koja je tako zgažena, unižena, ponižena čija je utroba razorena. Jednom sam bio na Lovćenu, poslije 1961. godine, kada sam pješke se popeo na ustoličenje mitropolita Danila. Ostao mi je u duši ondašnji Lovćen, čist . Sa svojim rođakom sam bio na Ivanovim koritima, i bio sam na Lovćenu tragajući hoće li biti mjesta da se ponovo vrati crkva Svetoga Petra. Prošao sam kroz onaj tunel, kažu da su ga sada popravili, ali tada su one žice bile satrulile, onaj beton propadao, tih 500 stepenica… imao sam utisak kao da idem u predvorje pakla, neka mi Bog oprosti“, kazao je Amfilohije gostujući prvog dana festivala ‘Ćirilicom’ koji JU Narodna biblioteka Budve organizuje i realizuje u saradnji sa Udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore.