CEDIS: Obavještenje za 24. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

U terminu od 8 do 16 sati: Manastir Vranjina; od 10 do 15 sati: Klopot; od 8 do 18 sati: Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica Zeta i TS Regionalni vodovod.

Cetinje

U terminu od 9 do 10 sati: sela Riječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj i Podgor; u terminu od 13 do 14 sati: sela Riječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj i Podgor.

Nikšić

U terminu od 9:30 do 12 sati: Potrošači na području nikšićke Župe, Rudnici boksita Nikšić – kop Zagrad.

Bar

U terminu od 9 do 12 sati: Naselje Rena; u terminu od 9 do 10 sati: Bijele Poljane, Sotonići, Bukovik i Brčeli; u terminu od 13 do 14 sati: Bijele Poljane,Sotonići,Bukovik i Brčeli.

Bijelo Polje

U terminu od 9 do 14:30 sati: Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo.

Kolašin

U terminu od 9 do 13 sati: Jasenovo; od 9 do 14:30 sati: Moračka Bistrica.

Mojkovac

U terminu od 10 do 13 sati: Siga.

Žabljak

U terminu od 9 do 15 sati: Bukovica i Borovac.

Pljevlja

U terminu od 8 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Vijenac, Ranč, Mijalovica; od 8 do 14 sati: Nemanjina ulica i dio Njegoševe ulice; od 9 do 15 sati: Vrulja.

Rožaje

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: Donji Bukelj (povremeno).

Berane

U terminu od 8 do 14:30 sati: Dolac (dio), Lušac (dio); od 8 do 14:30 sati: Batuni (povremeno).

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.