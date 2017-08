Popodnevna dremka

Poznato je da popodnevna dremka ima brojna pozitivna dejstva na organizam, a britanski naučnici nedavno su otkrili da stepen korisnosti dremke zavisi i od vremena kada odlučimo da prilegnemo.

Rezultati najnovijeg istzraživanja pokazali su da ljudi imaju najviše koristi od dremke kada legnu u tri sata po podne.

Razlog za to je cirkadijalni ritam, koji usporava u to vrijeme. Mnogi ljudi takođe su pospani posle ručka, a generalno dolazi i do opadanja pažnje.

Ipak, vodite računa da ne pretjerate. Sat je, na primer, previše jer ćete se posle toga osjećati ošamućeno.

Najbolje bi bilo dremnuti 20 do 30 minuta, poručuju naučnici.

Independent/B92