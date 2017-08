CEDIS: Obavještenje za 23. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:



Podgorica

– u terminu od 8 do 16 sati: Manastir Vranjina; – u terminu od 9 do 13 sati: Straganica; u terminu od 9 do 15 sati: Vrbica, Željeznička stanica Bioči, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah; u terminu od 8 do 18 sati: Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica Zeta i TS Regionalni vodovod; u terminu od 8 do 9:30 sati: Ulica Slobode 36.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Dio Sutivana, Orahovica.

Kolašin

– u terminu od 10 do 14 sati: Svrke; u terminu od 9 do 13 sati: Drijenak.

Šavnik

– u terminu od 9 do 15 sati: Slatina.

Žabljak

– u terminu od 9 do 15 sati: Bukovica i Borovac.

Pljevlja

– u terminu od 8 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Vijenac, Ranč, Mijalovica; u terminu od 9 do 15 sati: Nemanjina ulica i dio Njegoševe ulice, Vrulja.

Rožaje

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Seošnica (povremeno).

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Cecuni – Kuti.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.