CEDIS: Obavještenje za 22. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 8 do 16 sati: Manastir Vranjina.

Nikšić – u terminu od 9 do 15 sati: Broćanac, Usputnica, Petrovići, Počekovići, Vraćenovići, Koravlica, Kljakovica, Vidne, gr. Prelaz Deleuša, Pilatovci, Vučji do, Rvana Gora, Obljaj, Vrbica, Ubla, Crkvice.

Bar – u terminu od 11 do 11:30 sati: Orovo, Mirošica 2, Ivan Milutinović, Ineks, Ratac, Donje Zagrađe i ulica Cara Lazara.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 14:30 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Barice.

Kolašin – u terminu od 10 do 14 sati: Drijenak; od 9 do 15 sati: Jasenov Do.

Mojkovac – u terminu od 10 do 13 sati: Žari – Razboj.

Šavnik – u terminu od 9 do 15 sati: Strug, Seoca, Malinsko.

Žabljak – u terminu od 9 do 15 sati: Novakovići.

Pljevlja – u terminu od 8 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Vijenac, Ranč, Mijalovica; od 9 do 15 sati: Zaglavak, Nemanjina ulica i dio Njegoševe ulice.

Rožaje – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Kalače.

Petnjica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Kalica (povremeno).

Plav – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Novšići.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.