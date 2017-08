Otkriven novi tip hemijske reakcije

Naučnici su otkrili novi tip hemijske reakcije koja se previđa već gotovo 100 godina, otkad je prvi put predviđeno da postoji, prenose inostrani online mediji

Hemičari Cyril Hinshelwood i Nikolaj Semenov su 1956. godine dobili Nobelovu nagradu za rad u kojemu su postavili tezu o postojanju četvrtog tipa hemijske reakcije. No, u decenijama koje su uslijedile, naučnici su dolazili do zaključka da ove reakcije i nijesu nešto bitne, pa se niko nije detaljnije pozabavio njihovom tezom, sve do sada.

Četvrti tip hemijske reakcije sličan je tromolekularnoj reakciji jer predstavlja sudaranje triju reaktanata, ali, umjesto oduzimanja energije, treći molekul stvara i razbija hemijske veze.